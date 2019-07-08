Путин поздравил нового премьера Греции

Президент Владимир Путин поздравил лидера греческой правоцентристской партии «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса со вступлением в должность премьер-министра Греции.

«Глава российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В понедельник Мицотакис принял присягу в качестве премьера Греции, передает ТАСС.

Он принес присягу на Евангелии в присутствии предстоятеля Элладской православной церкви, архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима. Мицотакис поклялся «соблюдать конституцию и законы страны, служить интересам греческого народа». Церемония проводилась в президентском дворце, на ней присутствовал глава греческого государства Прокопис Павлопулос. После принесения присяги премьер расписался в книге актов главы государства.

Президент в понедельник дал Мицотакису мандат на формирование правительства. Состав его будет объявлен в понедельник.

Напомним, правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) экс-премьера Греции Алексиса Ципраса признала поражение на досрочных парламентских выборах.

«Новая демократия» Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте. СИРИЗА получила 86 мест. В парламент прошли также Движение перемен КИНАЛ (22 места), Компартия Греции (15 мест), ультраправое движение «Греческое решение» (10 мест), движение МЕРА25 (9 мест).

Кандидат исторических наук Юрий Квашнин рассказал газете ВЗГЛЯД, чего ждать России от нового премьера Греции.