В ООН заявили о шокирующих условиях содержания мигрантов в США

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет возмутилась тем, в каких тяжелых условиях содержатся мигранты в США, включая прибывших из Мексики детей.

Она рассказала, что «шокирована тем фактом, что дети вынуждены спать на полу в переполненных помещениях», пишет ТАСС со ссылкой на распространенное в Женеве заявление.

«Как педиатр и как мать, а также как бывшая глава государства я глубоко шокирована тем фактом, что дети вынуждены спать на полу в переполненных помещениях, без доступа к надлежащей охране здоровья и питанию, в плохих санитарных условиях», – заявила верховный комиссар ООН.

Она также призвала власти США выработать какое-то решение для мигрантов и беженцев, которое бы не подразумевало их содержание под стражей.

Ранее Трамп заявил, что начнет депортацию миллионов нелегальных мигрантов, а также рассказал о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран. Данное соглашение предусматривает получение убежища мигрантами в стране их первого въезда. Впрочем, позже американский лидер согласился повременить с массовой депортацией.