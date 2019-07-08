Кремль: Большинство населения ознакомилось с итогами прямой линии с Путиным

Масштаб телеаудитории прямой линии с Владимиром Путиным периодически меняется, однако, как показывают комплексные исследования, с выступлением президента ознакомилась большая часть населения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Смотрение (просмотр по телевизору – прим. ВЗГЛЯД) прямой линии и других выступлений президента – это достаточно волатильный процесс, самые разные факторы на это влияют», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что «телесмотрение» в целом «имеет волнообразную тенденцию к сокращению, потом отток телезрителей компенсируется и так далее».

При этом комплексно параметры ознакомления гражданами с информацией, прозвучавшей на прямой линии, в том числе в интернете, через обсуждение в соцсетях, говорят о том, что большинство населения так или иначе приняло участие и в ознакомлении, и в обсуждении итогов разговора с главой государства.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что прямая линия с Путиным имеет особое продолжение.

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