Кремль сообщил о получении полной информации по делу Воробьева

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин располагает полной информацией по делу помощника полпреда в Уральском ФО, подозреваемого в госизмене, но с полпредом Николаем Цукановым по этому вопросу не встречался.

«Нет, они не встречались. Каких-либо встреч на этот счет не было ... Естественно, президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, экс помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьева задержали 4 июля по подозрению в совершении государственной измены. Суд арестовал его на два месяца. В зале суда Воробьев находился в балаклаве защитного цвета, скрывающей лицо.

Источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.

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