Пушков отреагировал на скандал с грузинским ведущим

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на скандал с ведущим Георгием Габунией, который в эфире телеканала «Рустави 2» выступил с бранной речью в адрес российского руководства.

Пушков в своем Twitter привел высказывание генерального директора «Рустави 2» Николоза Гварамии, подчеркнув, что тот не извинился.

«Не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос», – вот что он заявил по поводу скандальных высказываний. Где здесь извинения?! Те, кто пытается найти здесь извинения, выдают желаемое за действительное», – отметил сенатор.

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«Более того: убежден, что в этом вопиющем случае никакие извинения, даже если бы они были, приниматься не должны. Время извинений миновало», – заключил Пушков.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России, используя нецензурные выражения.

Множество пользователей социальных сетей, журналисты, блогеры, общественные деятели осудили Габунию и выразили опасение, что отношения двух стран могут обостриться еще больше.

Сотрудники телеканала «Рустави 2» начали увольняться в знак протеста.

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