На «Территории смыслов» составили портрет современного человека

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 Юлия Аблец вместе с участниками форума «Территория смыслов» определила качества современного мира и портрет человека, живущего в нем.

Аблец и участники форума выявили три качества современного мира: изменчивость, нестабильность и динамичность. Кроме того, они попытались составить портрет человека, который смог бы жить в таком мире и вести за собой других. В итоге было решено, что такой индивид должен обладать качествами «4К»: коммуникация, коллаборация, критическое мышление и креативность. «Наличие таких качеств дает преимущество и повышает вашу конкурентоспособность», – уточнила Аблец, сказано на сайте форума.

Председатель комитета по молодежной политике также ответила на вопросы участников. Один из них поинтересовался о судьбе двух форумов «Всмысле» и «Выше крыши». На что Аблец сообщила: «Локация однозначно поменяется с Ленинградской области на Санкт-Петербург. В программе будут превалировать футуристичность и урбанизм».

Также на форуме выступил зампредседателя правительства Удмуртской республики и победитель конкурса «Лидеры России» 2017 – 2018 Михаил Хомич. Он пообещал участникам, что изменит жизни всех присутствующих за 15-20 минут, предложив свой метод решения различных задач. Его метод основывается на трех правилах: придерживаться тактики, находить наставников и двигаться к цели небольшими шагами.

«Не так важна цель, как те маленькие шаги, которые вы к ней делаете» – сказал Хомич. Он также рассказал, что для успешной работы надо следовать двум принципам: развивать полезные привычки и окружать себя сильнейшими людьми.

Кроме того, молодые специалисты смогли пообщаться с Александром Деминым – руководителем проекта «Наставники» фонда «Капитаны».

Он рассказал о планах уменьшить возрастной ценз – кроме студентов участвовать смогут и школьники, расширить географию, чтобы к 2020 году самым дальним городом, где реализуется «Наставники», стал Томск, и сделать проект доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Демин дал несколько советов по самодисциплине и тайм-менеджменту. «Всю информацию храните в одном месте. Выделяйте главные задачи. Делегируйте. Все не успеть одному», – сказал он, также посоветовав учитывать необходимость своих идей на данный момент и не бояться ошибок во время их реализации.

Газета ВЗГЛЯД писала о начале первой смены «Россия – страна возможностей» на форуме «Территория смыслов».