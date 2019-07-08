Россияне оценили необходимость официальной регистрации брака

Подавляющее большинство россиян (77%) придерживается мнения о необходимости создания семьи и регистрации отношений, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, за последние два года отношение россиян к браку практически не изменилось. В 2017 году, напоминают социологи, 78% высказались о том, что нужно регистрировать брак.

Особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет (84%). Похожего мнения придерживаются еще 11% опрошенных, однако регистрация брака для данной группы не является обязательным условием создания семьи. Чаще всего так думает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (17%) и от 25 до 34 лет (18%).

Границы оптимального возраста вступления в брак за последние два года не претерпели существенных изменений – для женщин он составляет в среднем 24 года (среднее значение по ответам респондентов, указавших конкретную цифру – 94%), что на один год больше, чем по результатам опроса 2017 года. Для мужчин данный порог не изменился и держится на отметке в 27 лет (среднее значение по ответам 94% опрошенных).

Спросили россиян и о причинах, которые могут побудить супружескую пару к разводу. Так, около половины наших сограждан считают, что чаще всего люди разводятся из-за бедности, отсутствия работы и возможности прокормить семью (46% против 21% в 2013 году), измен и ревности одного из супругов (22% против 24% в 2013 году), эгоизма и непонимания между супругами (21% против 19% в 2013 году).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 июля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.