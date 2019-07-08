На Украине отменили пережеребьевку партий

Верховный суд Украины отменил пережеребьевку политических партий относительно номеров, под которыми они будут значиться в избирательных бюллетенях. Против пережеребьевки выступала команда президента Украины Владимира Зеленского.

Заседание суда прошло в воскресенье, 7 июля, передает издание Strana.UA. Суд постановил отменить новую жеребьевку.

Досрочные выборы в парламент Украины состоятся 21 июля

В четверг Шестой апелляционный административный суд постановил провести повторную жеребьевку очередности партий в избирательном бюллетене. Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка, утверждена форма, цвет и текст бюллетеня. Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» без проведения жеребьевки.

Напомним, в пятницу глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предупредил, что повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.

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