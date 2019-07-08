Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в столице температура составит 21–23 градуса тепла, ночью опустится до 11 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье воздух прогреется до 23 градусов, в ночные часы похолодает до 8 градусов.

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается юго-западный ветер скоростью 5–10 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.