Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре

Генеральный штаб Украины заявил о якобы активности российских подводных лодок в Черном море. Украинские военные утверждают, что Россия будто бы нарушает конвенцию Монтре.

«Под предлогом прохода в ремонт [российские корабли] нарушают фактически конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Турция», – заявил представитель Генштаба Украины Леонид Залюбовский, слова которого передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

В Генштабе Украины сообщили, что украинское внешнеполитическое ведомство уже доложило Турции о «нарушениях» со стороны России.

По словам Залюбовского, Россия под видом технического обслуживания якобы осуществляет полноценное развертывание подводных лодок в Средиземном море, что противоречит положениям конвенции Монтре.

Конвенция Монтре определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.

В марте в Крыму подчеркивали, что Конвенция Монтре должна быть пересмотрена из-за нагнетания обстановки в Черном море кораблями НАТО.