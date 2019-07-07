Прояснилась ситуация с авиасообщением между Россией и Чехией

Авиакомпании России и Чехии в настоящее время выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«В прежних [объемах осуществляются полеты между странами]. Там три авиакомпании наши летают. Одна чешская. Летают в тех объемах, которые были до начала всех переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава Минтранса сообщил, что Россия планирует провести переговоры с Чехией о дальнейших полетах между странами до сентября 2019 года. «Диалог с чешскими коллегами будем продолжать постоянно, чтобы не было каких-то экстренных ситуаций», – сообщил он.

Во вторник авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены. Такая же ситуация произошла и с компанией «Аэрофлот».

Чешская сторона заявляла, что ситуация началась после того, как министерства транспорта двух стран не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.