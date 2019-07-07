Соловьев объяснил резкую реакцию Запада на слова Путина о либерализме

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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Захваченный британцами танкер породил множество загадок

Иранцы назвали «российским» захваченный британским спецназом танкер в ГибралтареФото: Marcos Moreno/AP/ТАСС
Полиция Гибралтара начала допрос моряков арестованного ранее не то панамского, не то иранского танкера, который вез нефть в Сирию. Что за люди взяты под арест, не ясно. Известно, что в команде есть украинцы, а набирала экипаж фирма из Одессы. Но в Иране почему-то объявили, что танкер принадлежит россиянам. Так чей же корабль захватили англичане и должна ли Россия защищать его экипаж? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасльФото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Соловьев объяснил резкую реакцию Запада на слова Путина о либерализме

            7 июля 2019, 20:47

            Текст: Ольга Никитина

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            Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев назвал причины бурной реакции западных политиков на заявление президента Владимира Путина о том, что либеральная идея изживает себя.

            В своем Telegram-канале Соловьев напомнил слова президента: «Традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, действительно прекращает свое существование».

            «Это квинтэссенция дискуссии, начатой Путиным. Именно поэтому столь резкая реакция западных политиков от [главы Евросовета Дональда] Туска до [экс-главы МИД Британии Бориса] Джонсона. Путин поднял запрещенную тему. Табуированную. О фундаменте современного общества», – пояснил телеведущий.

            «Традиционные ценности высмеивались, размывались, забалтывались. Происходила планомерная подмена основ вместо традиционных (точнее авраамических, религиозных) ценностей на права человека. Разница фундаментальная. Традиционные ценности базируются на заповедях, то есть что «ты должен сделать». Права человека – «что должны тебе». В центре одной системы – Господь. В центре другой – Человек, его Эго. Права человека даны ему по факту рождения. А обязанности? Перед кем?» – задается вопросом журналист.

            «Но ответы Туска, Джонсона и прочих о чем угодно, но только не о краеугольных понятиях. Об экономике и правах ЛГБТ, о терроре и свободной прессе, о сменяемости власти и борьбе с коррупцией. И каждая из этих тем важна, но суть дискуссии совсем иная. Совсем», – заключил он.

            Напомним, в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. В Кремле позднее пояснили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он не является сторонником ее диктата.

            На пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке Путин отметил, что идея либерализма многогранна и в целом привлекательна, но в качестве примера привел ситуации, когда девочкам в некоторых европейских странах стали запрещать посещать школу в юбках в целях безопасности в условиях большого притока мигрантов. По словам российского лидера, в этой концепции появился явный перегиб, либеральная идея начинает поедать саму себя.

            Политолог Михаил Ремизов отметил, что Путин нажал на болевые точки западных политиков.

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