В Индонезии объявили об угрозе цунами

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) предупреждает об угрозе цунами.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров, передает РИА «Новости».

По оценке американской геологической службы, магнитуда землетрясения составила 6,9. Эпицентр подземных толчков располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате. Служба не стала объявлять об угрозе цунами.

В декабре в Зондонском проливе Индонезии, разделяющем острова Ява и Суматра, произошло цунами, в результате которого погибли сотни людей.