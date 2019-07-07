Рейтинг Трампа побил рекорд

Рейтинг американского президента Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента инаугурации, свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Langer Research Associates по заказу телеканала ABC и газеты The Washington Post.

Так, согласно результатам опроса, работу Трампа одобряют 44% респондентов, противоположного мнения придерживаются 53% участников исследования. 3% опрошенных затруднились с ответом, передает ТАСС.

Ранее за все время проведения опросов телеканала ABC и газеты The Washington Post положительную оценку работе Трампа не давали более 42% респондентов. Наивысший уровень поддержки фиксировался в апреле 2017 года.

Исследователи считают, что рост популярности Трампа связан с успехами в сфере экономики. Положительную оценку экономической политике американского лидера дали 51% участников опроса, отрицательную – 42%.

При этом внешнюю политику США эффективной считают 40% опрошенных, неэффективной – 55%.

Кроме того, более трети респондентов (37%) высказались за начало процедуры импичмента президента США. 59% опрошенных считают, что отстранять Трампа от работы президентом не стоит.

Опрос проведен среди примерно 1 тыс. респондентов по всей стране в период с 28 июня по 1 июля. Вопросы им задавали по телефону.

Добавим, что 5 июля, уже после проведения социологического опроса, Дональд Трамп принял военный парад в Вашингтоне.