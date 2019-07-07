Эксперт: Запад считает неонацизм удобным инструментом

«Кто проголосовал за нашу резолюцию, они понимают опасность неонацизма. Другие считают, что выгода от существования этих движений преобладает над ущербом от них», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Почта, комментируя отклонение в ПА ОБСЕ российской резолюции о борьбе с неонацизмом.

«Неонацистское движение является средством для борьбы с неугодными для правящих режимов политическими движениями. Например, на Украине активно используются националисты, радикалы и поклонники бандровщины. Западная Европа сквозь пальцы смотрит на это, потому что это помогает удерживать Украину, разжигать русофобию и отколоть Украину от России, чего они добивались несколько столетий. Так что такие движения – удобный инструмент», – пояснил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, политолог Юрий Почта.

По его мнению, эти радикальные движения имеют и природу, коренящуюся в западной политической и экономической системах. «После войны были большие дискуссии, как вообще можно было создать концлагеря и рационально уничтожать людей. Были попытки сказать, что немцы такие агрессивные, или евреи виноваты, что много зарабатывали и их не любили. В конце концов, сделали выводы, что в самой природе западного буржуазного строя коренятся шовинизм, неонацизм, расизм, и они периодически проявляются», – сказал Почта.

Он отметил, что Запад понимает, что у него есть эта «наследственность» и пытается с этим бороться, но непоследовательно и очень часто демагогично.

«И это очень видно по Украине. Но и Франция, и Германия поддерживают политику правящих кругов Украины. Все понимают, что это опасная для общества болезнь, но она оказывается временами удобной, и можно иногда допускать ее проявление», – заключил политолог.

Ранее комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ на заседании в воскресенье отклонил предложенную Россией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которая в том числе предусматривала призыв к противодействию героизации членов «Ваффен СС». Против документа проголосовали 25 членов национальных делегаций, за его принятие выступили 11 парламентариев. 13 делегатов воздержались.

В проекте говорится, что ПА ОБСЕ должна была выразить глубокое беспокойство «распространением теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры, в том числе в регионе ОБСЕ», а также признать, что неонацизм – «опасное современное явление», бороться с которым должны политики.