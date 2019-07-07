Капитан перевернувшегося в Черном море катера арестован

Туапсинский районный суд в Краснодарском крае отправил под стражу капитана прогулочного катера, перевернувшегося в Черном море около поселка Джубга, в результате чего погибли два человека.

Как сообщил Туапсинский транспортный прокурор Максим Степаненко, надзорное ведомство поддержало ходатайство Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России об избрании капитану меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Данное ходатайство удовлетворено судом, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулось прогулочное судно – катамаран. Погибли два человека. Капитан судна сбежал, однако позднее был задержан полицией.

Выяснилось, что судно было перегружено почти в пять раз, а у капитана не было лицензии. Кроме того, катамаран не прошел техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения.

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