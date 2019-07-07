Китайские туристы отравились в ресторане Петербурга

Группа из 15 китайских туристов обратилась в больницу Санкт-Петербурга с признаками отравления после обеда в ресторане при отеле, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. Надзорное ведомство приступило к санитарно-эпидемиологическому расследованию.

В ведомстве сообщили, что китайцы обратились за медицинской помощью в субботу, 6 июля. «Все они почувствовали недомогание после посещения ресторана отеля «Шанхай» на Васильевском острове», – передает РИА «Новости» сообщение управления Роспотребнадзора.

Туристов госпитализировали, они прошли лечение в больнице имени Боткина. После обследования они отказались от дальнейшего лечения и покинули медучреждение. Вечером субботы группа китайских туристов в полном составе продолжила свое путешествие в Москву.

Роспотребнадзор установил, что в отеле «Шанхай» живут исключительно туристы из Китая. Ресторан находится на первом этаже отеля, там обслуживают не только постояльцев, но и других китайских граждан – до 1 тыс. человек ежедневно.

Управление Роспотребнадзора выяснило, что в ресторане нет холодной воды, а обработка мясной и рыбной продукции идет там же, где и овощей, не соблюдается режим мытья посуды, отсутствуют дезинфицирующие средства. Кроме того, часть продукции хранят на полу, в помещениях во время проверки нашли тараканов и мух. Также были обнаружены нарушения при хранении продуктов в холодильнике.

Ведомство забраковало и отправило в отходы более 60 килограммов продуктов, которые, по оценке ведомства, могли стать причиной распространения кишечной инфекции.

Работу заведения общественного питания для китайских туристов приостановили с 18.00 мск 6 июля.

Ранее отмечался резкий рост интереса к России со стороны китайских туристов.