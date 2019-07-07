Кудрин оценил слова Путина о «дрейфе» в сторону Глазьева

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что он «дрейфует» в сторону помощника российского лидера Сергея Глазьева.

«Это была шутка, я так ее воспринимаю. Трудно сказать в нашей конкретной ситуации с Глазьевым, чтоб я хотя бы на сантиметр дрейфовал в его сторону», – передают слова Кудрина «Вести».

В ходе прямой линии в июне Путин заметил, что из экономистов 90-х сейчас остался один Алексей Кудрин, да и тот «перековался и дрейфует в сторону Глазьева».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом высказывании Путина.