В Петербурге загорелся летний детский сад

Под Зеленогорском в Санкт-Петербурге загорелся корпус оздоровительного городка «Березка», внутри в тот момент были дети. Никто не пострадал.

Пожар произошел на территории поселка Ушково в Курортном районе Петербурга 7 июля днем. Задымилась проводка в детском центре, сообщает «Фонтанка».

Очевидцы сообщили, что пожар начался в одном из корпусов «Березки» около полудня. Из-под крыши здания повалил дым, затем стало видно пламя. Детей и персонал эвакуировали. Около 13.00 пожарные завершили тушение. Никто не пострадал.

Загорелся оздоровительный городок, работающий как летний детский сад для жителей Центрального района Петербурга. Воспитанники могут находиться там круглосуточно.