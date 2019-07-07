Онищенко указал на исходящую из Грузии угрозу

Военная микробиологическая лаборатория в Грузии является реальной угрозой для всего региона, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции по Абхазии и Южной Осетии.

Онищенко сказал РИА «Новости», что милитаризация Закавказья действительно представляет очень серьезную угрозу, и подчеркнул, что в резолюции, одобренной комитетом ПА ОБСЕ, даже не упоминается военно-биологическая база, расположенная в 40 километрах от Тбилиси.

«Эта грузинская лаборатория действительно реальная угроза для безопасности и прав человека в Грузии и не только в ней: во всем Закавказье и во всем причерноморском регионе, а это 12 стран, в том числе Турция, Россия, Украина», – сказал бывший главный санитарный врач России.

Парламентарий отметил, что лаборатория позволяет работать с самыми опасными из известных человеку естественными вирусами и микробами. Причем работа ведется не только с самими вирусами, но и с их переносчиками – клещами и комарами, указал Онищенко.

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«Здесь еще есть и угроза со стороны любой аварии в этой лаборатории, а это неисправность вентиляции, недостаточная работа фильтров или просто заболевание среди персонала лаборатории», – добавил депутат.

Ранее в воскресенье комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а накануне – резолюцию о непризнании Крыма частью России.

Москва ранее заявляла, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара в Грузии генетические исследования.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие последствия может повлечь за собой американская биолаборатория на территории Грузии.

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