Онищенко указал на исходящую из Грузии угрозу

Взгляд
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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Захваченный британцами танкер породил множество загадок

Иранцы назвали «российским» захваченный британским спецназом танкер в ГибралтареФото: Marcos Moreno/AP/ТАСС
Полиция Гибралтара начала допрос моряков арестованного ранее не то панамского, не то иранского танкера, который вез нефть в Сирию. Что за люди взяты под арест, не ясно. Известно, что в команде есть украинцы, а набирала экипаж фирма из Одессы. Но в Иране почему-то объявили, что танкер принадлежит россиянам. Так чей же корабль захватили англичане и должна ли Россия защищать его экипаж? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасльФото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 195 комментариев

Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 270 комментариев

Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?

            Онищенко указал на исходящую из Грузии угрозу

               7 июля 2019, 15:03
            Фото: Александр Щербак/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            Военная микробиологическая лаборатория в Грузии является реальной угрозой для всего региона, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ антироссийской резолюции по Абхазии и Южной Осетии.

            Онищенко сказал РИА «Новости», что милитаризация Закавказья действительно представляет очень серьезную угрозу, и подчеркнул, что в резолюции, одобренной комитетом ПА ОБСЕ, даже не упоминается военно-биологическая база, расположенная в 40 километрах от Тбилиси.

            «Эта грузинская лаборатория действительно реальная угроза для безопасности и прав человека в Грузии и не только в ней: во всем Закавказье и во всем причерноморском регионе, а это 12 стран, в том числе Турция, Россия, Украина», – сказал бывший главный санитарный врач России.

            Парламентарий отметил, что лаборатория позволяет работать с самыми опасными из известных человеку естественными вирусами и микробами. Причем работа ведется не только с самими вирусами, но и с их переносчиками – клещами и комарами, указал Онищенко.

            На ваш взгляд

             
            Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?


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            «Здесь еще есть и угроза со стороны любой аварии в этой лаборатории, а это неисправность вентиляции, недостаточная работа фильтров или просто заболевание среди персонала лаборатории», – добавил депутат.

            Ранее в воскресенье комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, а накануне – резолюцию о непризнании Крыма частью России.

            Москва ранее заявляла, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара в Грузии генетические исследования.

            Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие последствия может повлечь за собой американская биолаборатория на территории Грузии.

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