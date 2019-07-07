Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново, подконтрольном Донецкой народной республике.

Журналисты работали на площади у местного дворца культуры. В этот момент ВСУ нанесли минометный удар. Никто не пострадал, сообщает «Звезда».

За последнее время российские журналисты несколько раз попадали под обстрелы со стороны украинских силовиков. В частности, 2 февраля сообщалось, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Александровке.