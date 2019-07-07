ДНР заявила об уничтожении корректировавшего огонь по храму беспилотника ВСУ

Подразделения ПВО Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, с помощью которого корректировался огонь по храму на юге ДНР, заявил начальник пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов.

«При стрельбе противник корректировал свои действия при помощи БЛА, и это только доказывает, что огонь велся целенаправленно по храму. Благодаря успешным действиям наших ПВО, украинский БЛА был сбит», – передает его слова РИА «Новости».

В субботу, как сообщалось, украинские силовики обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров Свято-Спиридоновский храм, который находится в подконтрольном ДНР Коминтерново.

В пятницу сообщалось, что подразделения ДНР за последнюю неделю уничтожили два украинских беспилотника.