Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

По мнению эксперта по авиабезопасности Тима Термини, мнение которого приводит американская The New York Post, на борту исчезнувшего в марте 2014 года малайзийского Boeing MH370 мог находиться угонщик, заранее планировавший умышленное уничтожение самолета.

Он считает, что угонщик сел в самолет не вместе с другими пассажирами, а заранее пробрался на борт и ожидал взлета лайнера с целью захвата и уничтожения воздушного судна, пишет New York Post.

По словам Термини, есть четыре версии, которые могут объяснить произошедшее с пассажирским самолетом: захват самолета членами экипажа; захват пассажиром; злоумышленник, спрятавшийся на борту; получение удаленного доступа к системе управления Boeing.

Ранее сообщалось, что пилот пропавшего малайзийского самолета был активным сторонником местного оппозиционного политика, который за несколько часов до инцидента был приговорен к тюремному сроку за содомию. Также стало известно, что перед катастрофой пассажиров МН370 оставили без кислорода.

Напомним, в марте 2014 года следующий из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту Boeing 777 резко спикировал в океан после снижения высоты до 1,5 тыс. метров (чтобы пропасть с радаров).