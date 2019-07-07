В ОБСЕ призвали урегулировать деятельность ЧВК

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом к регулированию деятельности частных военных компаний (ЧВК).

Автором резолюции «Передовые практические методы государств, касающиеся частных военных и охранных компаний» выступил представитель делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ Юг Хильтпольд. В документе говорится, что такие компании не поставлены под достаточный демократический контроль на системной основе на национальном уровне, передает РИА «Новости».

«Парламентская ассамблея ОБСЕ настоятельно призывает парламенты к выработке законодательных норм для эффективного регулирования деятельности частных охранных компаний на основе существующих международных стандартов», – говорится в резолюции.

Документ указывает, что на государствах лежит обязательство обеспечить в рамках национального законодательства соблюдение действующими на их территориях ЧВК норм международного гуманитарного права и в области прав человека.

Украинская делегация внесла в резолюцию правку, в которой выразила обеспокоенность «ролью, которые частные военные компании могут косвенно играть в эскалации конфликтов в регионе ОБСЕ», имея в виду якобы деятельность ЧВК на Востоке Украины.

«Ее (поправку) включили, но она никакого влияния не имеет. Они вкладывают в свою поправку смысл того, что (происходит) на Юго-Востоке (Украины), но в самой поправке этого нет, поэтому она никакой роли не играет», – пояснил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Российская делегация от голосования по резолюции воздержалась.

20 июня президент Владимир Путин заявил, что ЧВК, работающие за рубежом, не являются представителями России. В декабре он также говорил, что если ЧВК нарушают что-либо, то Генпрокуратура должна дать правовую оценку этому, а если нарушения нет, то такие компании имеют право работать в любой точке планеты.

В Кремле заявили, что по закону таких организаций в стране нет.

Добавим, что в прошлом году деятельность ЧВК в России пытались легализовать и урегулировать, но правительство отказалось поддерживать законопроект.