Стало известно, когда в Москву вернется лето

Предстоящая рабочая неделя не принесет в Москву кардинального потепления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что сейчас в столичном регионе установилась прохладная, но «не осенняя, скорее, майская» погода. «По расчетам, температурный фон будет ниже нормы на пару градусов, до конца рабочей недели преобладающая температура днем будет около 20 градусов», – приводит его слова ТАСС.

Глава Гидрометцентра сообщил, что в воскресенье, 8 июля, «будет чуть повеселее – 20-22», а в остальные дни – около 20-21 градуса.

Видьфанд призвал наслаждаться погодой и предупредил, что к выходным москвичей ждет прохлада – температура воздуха может опуститься до 16-18 градусов.

«Будет ли лето? Будет. Мы все-таки прогнозируем, что во второй половине июля температура довольно часто будет в диапазоне 20-25 градусов», – сообщил он.