Эксперт: США хотят разрушить отношения России и Германии

«Получается интересный винегрет: американцы уходят, немцы приходят, турки лезут на курдов, потому что те их достали по всем фронтам. А отдуваться будет Германия», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя призыв США к Германии ввести наземные войска в Сирию.

«США также хотят разрушить отношения России и Германии. Потому что ФРГ последовательно противостоит США в вопросе «Северного потока – 2» и экономических отношений с Россией. Несмотря на санкции и русофобскую политику, немцы держат определенный курс и «Северный поток – 2», который все ближе к берегам Германии», – добавил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Когда «Северный поток – 2» «воткнется» в территорию Германии, вопросы энергетические, которые влияют на стоимость немецкой продукции, будут решены. И тогда партия, которая говорит о необходимости снятия санкций с России, получит сильнейший аргумент, отметил военный эксперт.

«США нужно сделать так, чтобы отношения России и Германии до этого момента были испорчены. Так почему бы не воспользоваться Сирией? Германцы войдут, начнется заваруха. И России придется с этим разбираться. Вопрос в том, согласится ли Германия. В Германии дураков нет, в отличие от Польши, которая делает все так, как говорит Вашингтон. Вопрос о том, на каких условиях Германия согласится войти в Сирию и участвовать в боевых действиях, открыт», – пояснил Леонков.

По его мнению, сейчас американцы действуют по принципу: «Мы тут за демократию воюем, а вы, ребята, тоже в кустах не отсиживайтесь. Так что участвуйте в тех войнах, в которых участвуют США». «Может быть, они даже Германии пятый пункт вашингтонского договора припомнили и сказали: Вперед! Выполняйте миссию, которую мы несем по всему миру – «свет», – сказал эксперт.

Он также отметил, что ранее Германия частично принимала участие в сирийских делах – посылала туда самолеты-разведчики, экипажи работали на самолетах-ретрансляторах.

«Потом американцы запросили боевую авиацию туда направить, немцы отказали. Сейчас на них будут оказывать давление, но могут и не согласиться. Нельзя забывать, что зачастую Германия принимает решения несамостоятельно в силу обстоятельств. США могут воспользоваться каким-то обстоятельством и надавить на ФРГ, чтобы получить свое», – спрогнозировал эксперт.

Ранее США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска, чтобы частично заменить американский контингент. Об этом заявил в интервью Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он отметил, что «Исламское государство*» (деятельность запрещена в России) можно победить и с помощью сирийских сил, но нужно и международное присутствие для авиационной поддержки, логистики, обучения и техпомощи.