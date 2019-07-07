Член партии Зеленского обвинил Киев во вредных действиях в Крыму

Эксперт в сфере экономики и финансов, член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что Украина, отключая воду неподконтрольным территориям, в том числе в Крыму, вредит гражданам Украины.

«Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями», – передает его слова «Страна».

Он заявил, что нельзя «отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс», и сообщил, что партия собирается создать в Верховной Раде «комитет по оккупированным территориям».

Напомним, администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу для блокировки поступления воды с Украины в Крым. С 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.

В июне замминистра по вопросам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти не собираются подавать воду в Крым.