Трамп объяснил появление аэропортов в своей речи о событиях XVIII века

Президент США Дональд Трамп обвинил телесуфлер в том, что в его речи о Войне за независимость XVIII века появились аэропорты.

Трамп признал, что у него возникли технические проблемы с телесуфлером из-за сильного дождя во время его выступления на Дне независимости. По его словам, из-за дождя телесуфлер было плохо видно, а потом он вовсе погас, сообщает NBC.

В своей речи Трамп заявил, что в 1775 году Континентальный конгресс создал объединенную армию и назвал ее в честь Джорджа Вашингтона, хотя в действительности она не носила его имени. Затем президент США сообщил, что Континентальная армия одержала победу в воздухе и «захватила аэропорты» в войне за независимость.