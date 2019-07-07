Зеленский дал бригаде морпехов имя Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятий по случаю дня украинских ВМС в Одессе присвоил 35-й бригаде морской пехоты имя контр-адмирала Михаила Зеленского.

Он также наградил несколько моряков. Кроме того, Зеленский пообещал назначить нового губернатора Одесской области через неделю, сообщает «Страна».

Зеленский успел посетить два натовских корабля, прибывших на учения Sea Breeze – британский эсминец «Дункан» и фрегат ВМС Канады «Торонто».

Ранее в Сети появилось видео с Зеленским, который своими «гримасами» взволновал пользователей соцсетей.

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