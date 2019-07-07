Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль (Бразилия) установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), отправив своего соперника в нокаут за пять секунд.

Масвидаль в ночь на воскресенье нокаутировал 34-летнего американца Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе. На это ему понадобилось пять секунд, передает ТАСС.

Ранее рекорд принадлежал американцу Дуану Людвигу, который 16 января 2006 года нокаутировал канадца Джонатана Гуле за шесть секунд.