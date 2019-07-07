Власти опровергли гибель четвертого туриста при взрыве бензовоза

При взрыве бензовоза на трассе в Свердловской области погибли три человека, сведения о четвертом погибшем не подтверждены, сообщил представитель регионального минздрава Константин Шестаков.

«Три человека погибли, это официальная информация», – передает его слова РИА «Новости».

Информацию о трех погибших подтверждают в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Напомним, в Свердловской области пьяный водитель позволил туристам ехать на цистерне бензовоза, однако не справился с управлением, в результате автомобиль съехал с дороги и произошел взрыв.

Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.