При взрыве в Афганистане погибли 12 человек

В результате взрыва в городе Газни в Афганистане погибли 12 человек, еще 43 пострадали. Большинство пострадавших – школьники, сообщило агентство Пажвок.

Среди погибших восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей. Пострадали множество школьников. Информации о состоянии их здоровья не поступало, передает ТАСС.