Появились подробности гибели туристов при взрыве бензовоза

На бензовозе, который взорвался на севере Свердловской области, находились 10 туристов. Перед взрывом водитель потребовал от всех спрыгнуть с машины, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По предварительной информации, двое туристов подошли к водителю автоцистерны с просьбой довести их до автодороги. Когда они двигались по промышленной дороге с Иовского плато (горного плато, окруженного вершинами Конжаковского камня) в сторону дороги Карпинск – Кытлым, их остановили еще восемь туристов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры.

Отмечается, что водитель разрешил им сесть на цистерну, однако затем не выбрал безопасного скоростного режима, и машина потеряла управление, так как была неисправна.

«Водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

ЧП произошло на технологической дороге на севере Свердловской области в 350 километрах от Екатеринбурга.

В отношении водителя возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности двух или более лиц».

В Свердловской области пьяный водитель позволил туристам ехать на цистерне бензовоза. Он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги, произошел взрыв. Погибли четыре человека.