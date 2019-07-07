Почти вся Украина перешла к вынужденной экономии

На режим экономии из-за материальных проблем перешел 91% населения Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

В среднем украинские семьи экономят по четырем-пяти статьям бюджета. Чаще всего, речь идет об отпуске (54%), одежде (52%), продуктах (48%), коммунальных услугах (39%), пишут «Украинские новости» со ссылкой на «Сегодня».

Пожилые жители страны чаще остальных экономят на продуктах, коммунальных платежах и лечении.

Опрос был проведен 21–30 мая 2019 года. В нем приняли участие свыше 2 тыс. человек на подконтрольной Киеву территории. Погрешность не превышает 2,2%.

В конце мая Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько времени Украине потребуется, чтобы вернуться на уровень 2013 года и при каких условиях это вообще возможно.

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