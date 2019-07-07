Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве температура воздуха поднимется до 17–19 градусов, по области – до 15–20 градусов.

Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью ожидается 11–13 градусов в Москве, 8–13 – по области.