Голландский университет захотел нанимать только женщин

С июля Голландский технологический университет Эйндховена в рамках специальной программы найма исследователей будет отдавать абсолютный приоритет женщинам, сообщили в университете.

Программу назвали «полностью научной», так как она касается ассистентов, доцентов, профессоров – штатного преподавательско-исследовательского состава, передает РИА «Новости».

Отмечается, что законы страны и ЕС «при определенных условиях» разрешают «наем конкретных групп, которые представлены недостаточным образом». Так что университет не ждет исков.

В первые полгода после объявления о свободной вакансии женщины получат абсолютный приоритет на 100% вакансий. Так будет продолжаться полтора года, затем процент вакансий по программе при необходимости снизят. Если подходящей кандидатуры не найдется набор продолжится вне программы.

За пять лет планируется набрать 150 сотрудников. Пока не принято решение, все ли они будут предназначаться женщинам.

Также в рамках программы новым сотрудницам обещан «дополнительный стартовый пакет, специально разработанный для них». Так, на исследовательские проекты предполагается выделить по 100 тыс. евро.

Голландский технологический университет хочет, чтобы 50% вновь назначенных ассистент-профессоров и не менее 35% доцентов и профессоров были женщинами.