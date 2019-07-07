«Подозреваемого» по делу Скрипалей «отследили» до штаб-квартиры ВАДА

Западные СМИ утверждают, что «генерал-майор ГРУ Денис Сергеев (Сергей Федотов)», которого называют «координатором» нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, несколько раз посещал Швейцарию.

По версии Bellingcat, Insider и TAMedia, Сергеев в 2016–2018 годах как минимум пять раз посещал Швейцарию. Ссылаясь на биллинг его телефона, СМИ пишут, что осенью 2017 года он несколько раз ездил в Лозанну. Там он посещал район со «множеством государственных лабораторий», а также находился поблизости от штаб-квартиры ВАДА.

Кроме того, Сергеев, как заявляют СМИ, посетил лекцию экс-посла США в Швейцарии Сьюзан Левин, пишет «Фонтанка».

В Женеве в 2017 году он встречался с «коллегами из ГРУ» Русланом Бошировым и Александром Петровым, утверждают Bellingcat, Insider и TAMedia.

В последний раз Сергеев летал в Женеву в январе 2018 года, где 14 раз созванивался с тем же человеком, с которым якобы «общался во время операции по отравлению Сергея Скрипаля». Этого человека считают «куратором» Сергеева.

Bellingcat, Insider и TAMedia видят в передвижениях Сергеева «явный интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций, прежде всего ВАДА», и подготовку к покушению на Скрипаля, который общался со спецслужбами Швейцарии.

Напомним, британские СМИ со ссылкой на Bellingcat заявили, что третьим подозреваемым по делу об отравлении Скрипалей является Сергеев. Посольство России в Лондоне подчеркнуло, что утверждения британских СМИ невозможно проверить, эти утверждения голословны.

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