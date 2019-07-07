Месси подрался и отказался от получения медали на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник сборной Чили Гари Медель устроили потасовку на матче за третье место на Кубке Америки по футболу.

Месси и Медель за пределами поля устроили потасовку и несколько раз «столкнулись грудь в грудь». В итоге обоих удалили, пишет «Спорт-Экспресс».

В знак протеста Месси отказался от получения бронзовой медали (его команда победила со счетом 2:1), передает ТАСС.

Месси заявил, что «Медель всегда действует на грани».

«Но мы заслуживали предупреждений, видимо, сказалось то, что я говорил ранее, вот меня и удалили», – сказал он.

Отказ получать награду футболист объяснил нежеланием «быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало в течение турнира».