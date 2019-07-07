В Сенате Италии отношение Британии к Sputnik назвали анекдотом

Член международной комиссии итальянского Сената Мануэль Вескови прокомментировал отказ Лондона в аккредитации журналисту Sputnik на Глобальную конференцию по свободе СМИ.

По словам Вескови, «журналистская конференция», которая не дает аккредитоваться СМИ кажется ему «анекдотом», передает РИА «Новости».

Как заявил сенатор, «мероприятие о свободной прессе» должно быть открыто для всех. Он считает, что организаторы должны позаботиться о том, чтобы в первую очередь на конференцию могли попасть те, «кто не разделяет их взгляды».

Вескови заявил, что исключение какого-то СМИ «похоже» на дискриминацию по культурному или этническому принципу.