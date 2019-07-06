«А-Студио» отменила концерт в Грузии

Выступление «А-Студио», запланированное в Батуми на конец июля, не состоится, сообщил концертный директор коллектива Евгений Селезнев.

Как пояснил Селезнев, выступление переносится «на неопределенный срок». По его словам, концерта не будет «до нормализации ситуации», передает РИА «Новости».

Селезнев сказал, что решение принято по обоюдному решению менеджмента коллектива и принимающей стороны, передает ТАСС. При этом он сослался на рекомендацию российского внешнеполитического ведомства, касающееся возможности посещения Грузии гражданами России. На ваш взгляд Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси? Да

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Напомним, в столице Грузии произошли антироссийские беспорядки. После этого власти Грузии сделали ряд направленных против Москвы заявлений. Россия в ответ ввела ограничения – авиакомпаниям запретили осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

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