Грузия не захотела прерывать торговлю с Россией

На Россию приходится 13% грузинского экспорта, сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава на встрече с фермерами, виноделами и представителями туристической индустрии в крае Кахети.

Турнава сказала, что экономика Грузии в настоящее время «довольно диверсифицирована», а доля России в части экспорта составляет 13%.

«Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

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Она подчеркнула, что экономика Грузии, в том числе экспорт, должны расти, а грузинским фермерам следует предоставить выбор между странами, куда они могут продавать свою продукцию.

С января по май республика экспортировала в Россию продукцию на сумму порядка 219 млн долларов. Общая стоимость продукции, поставленной Россией Грузии, составила около 350 млн долларов. Россия является вторым крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции.

Ранее в субботу сообщалось, что грузинские фермеры попросили власти республики наладить отношения с Россией.

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