В Петербурге эпатажно отпраздновали День Достоевского

В Санкт-Петербурге в субботу проходит День Достоевского, программа которого предусматривает экскурсии, выставки, а также «казино духовных ценностей».

Видео уличных представлений показал паблик Mash.

В 2019 году День Достоевского проходит в юбилейный, 10-й, раз. По традиции в нем принимают участие музеи, театры и библиотеки.

В рамках праздника проходят экскурсионные программы Музея Достоевского «Молодежь Достоевскому». Вокруг Владимирской и Сенной площадей, на Невском проспекте молодые «достоевсковеды» проведут желающих по адресам, связанным с жизнью и творчеством писателя.

А в Кузнечном переулке проходит «Достоевский карнавал», в рамках которого у памятника писателя состоялся флешмоб, у театра «Кукольный формат» появились гигантские марионетки, у театра «Битком» – живые скульптуры.

Участники праздничной программы также прошли шествием к памятнику Достоевскому и возложили к нему цветы.