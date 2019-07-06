Названы регионы России с наибольшим числом разводов

За первые четыре месяца текущего года в России было расторгнуто 184,2 тыс. браков, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область – 5,1 на 1 тыс. человек населения, сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Следом в списке рекордсменов идет Республика Карелия (4,6) и Ненецкий автономный округ (4,5). Большое количество браков было расторгнуто в Мурманской (4,3) и Белгородской (4,3) областях.

Меньше всего разводов зафиксировано в Кабардино-Балкарии (1,9), Северной Осетии (1,8), Дагестане (1,1), Ингушетии (0,8) и Чечне (0,6).

Ранее Госдуме раскритиковали разведенных молодых россиян за безответственность.