Канделаки оценила идею запрета смартфонов в школах

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала инициативу запрета использования в школах смартфонов и прочих гаджетов. По ее мнению, эта идея «принадлежит к безвозвратно ушедшему аналоговому миру».

«На горизонте ближайших 20 лет человечество готово решить вопрос оцифровки человеческого сознания и его загрузки в компьютерную систему. Технологии считывания мыслительных волн уже сейчас позволяют управлять дронами, общаться друг с другом посредством электромагнитных импульсов и облегчать симптомы болезни Паркинсона», – написала она в своем Telegram-канале.

Канделаки привела мнение главы компании SpaceX Илона Маска, который считает, что в течение 10 лет компания Neuralink выпустит на рынок продукт, которой позволит человеку силой мысли пользоваться информацией, загруженной в облако. «Вопрос лишь в том, как быстро облако окажется загруженным в мозг человека», – пояснила она.

На ваш взгляд Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах? Да, полностью запретить

Нет, но ограничить их использование на уроках

Нет, оставить все как есть



«Мы решаем проблему получения любого набора знаний и компетенций непосредственно в мозг. Поэтому осмыслению подлежит место школы в мире будущего, а не вопрос использования современных технологий в ее стенах!» – считает телеведущая.

«Пока же учителя конкурируют с гаджетами за внимание учеников. Те, кто эту конкуренцию выиграют, останутся в памяти школьников, как те самые любимые учителя. Но запретом проблему решить нельзя, поскольку это не проблема вовсе. Это наша новая реальность. Извлеки из нее преимущество или проиграй», – заключила она.

В начале июля сообщалось, что Роспотребнадзор в течение месяца подготовит предложения о запрете использования мобильных телефонов в школах.

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, а также экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что невозможно полностью запретить детям использование смартфонов в школах.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что говорят о запрете смартфонов в школах противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений.