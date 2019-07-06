Взрыв произошел в воинской части в Азербайджане, погибли двое военнослужащих, один получил сильное ранение, сообщает министерство обороны страны.

Утром в субботу «в одной из воинских частей произошел несчастный случай», передает РИА «Новости».

«В результате взрыва заряда танкового снаряда погибли двое военнослужащих: Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и Салахов Самир Чингиз оглу. Получил тяжелое ранение Мамедов Нурлан Рагим оглу», – сообщает военное ведомство

По факту ЧП начато расследование.

Ранее в Казахстане в городе Арысь произошла серия взрывов, при этом очевидцы утверждали, что некоторые снаряды падали даже в 20 километрах от города, в котором живут 45 тыс. человек. Сообщалось о 31 пострадавшем, один человек погиб после того, как в его автомобиль попал снаряд.