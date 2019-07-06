Семья умершего после тюрьмы в КНДР американца потребовала северокорейское судно

Родители американца Отто Вомбиера, скончавшегося после освобождения из северокорейской тюрьмы, потребовали в качестве компенсации от Пхеньяна передать им арестованное в США грузовое судно под флагом КНДР.

По данным телеканала CNN, речь идет о сухогрузе «Уайз онест» (Wise Honest) водоизмещением более 17 тыс. тонн, который является одним из крупнейших судов КНДР, передает ТАСС.

«Мы продолжаем считать Северную Корею ответственной за смерть нашего сына Отто и будем неустанно работать над тем, чтобы отбирать северокорейские активы, где бы они ни были найдены», – приводит телеканал заявление родителей Вомбиера.

В декабре прошлого года американский суд предписал правительству КНДР выплатить семье Вомбиера компенсацию в размере 500 млн долларов.

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