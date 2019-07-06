Глава Центробанка Турции отправлен в отставку

Председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на официальный правительственный вестник T.C. Resmi Gazete.

Новым председателем Центрального банка Турции назначен бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал. Приказ о кадровых перестановках в турецком ЦБ был подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Напомним, в августе прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин на сталь и алюминий из Турции, после чего курс турецкой лиры рухнул до исторического минимума.

В ответ Анкара удвоила пошлины на импорт ряда американских товаров, а президент Турции Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении отношений Турции с США.

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