Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах

|
5 июля, пятница | Последнее обновление — 22:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Российский МИД отреагировал на задержание танкера в Гибралтаре
Разделы
Европа лишит Украину российского газа
Чиновникам запретят считать себя госсимволами
Перспективный вертолет для ВМФ создают на новых технических принципах
Москва учит Грузию контролировать эмоции
В Баренцевом море погибли герои-подводники
Дайте России время!
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 115 комментариев
Большое американское бабло хочет победить зло
Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Мы живем в мире симулякров
Алексей Алешковский, сценарист
Парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане
В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношенийПодробности...
«Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид
Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в СингапуреПодробности...
Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею
Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной КореиПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook