Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах

Министерство внутренних дел России возбудило второе уголовное дело по новой статье 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в криминальной иерархии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.

В конце мая в России впервые применили уголовную статью по криминальным авторитетам.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как теперь будут наказывать лидеров ОПГ в России и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы.