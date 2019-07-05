Эксперты представят кодекс использования «больших данных» осенью

Эксперты Ассоциации больших данных представят осенью 2019 года кодекс этики использования данных российскими компаниями, инструмент направлен на создание честного и открытого рынка оборота big data, сообщил исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман.

Поддержка развития в России технологий, основанных на обработке больших данных, как и других «сквозных» технологий, является частью реализации федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика». Участниками ассоциации являются «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, «Тинькофф банк», «Мегафон», «Ростелеком», oneFactor, Qiwi, Аналитический центр при правительстве РФ.

«Мы приняли решение о создании кодекса этики использования данных, потому что на данный момент оборот такой информации в РФ никак не регулируется. Ассоциация выступает за то, чтобы сейчас был создан инструмент саморегулирования, который поможет сформировать правильный рынок. Эксперты должны закончить его разработку к концу лета, а представить его планируется осенью», – сказал Нейман, передает ТАСС.

Главной целью создания документа является повышение осведомленности граждан о технологиях обработки данных и форматах отраслевого взаимодействия между участниками рынка. Кодекс этики будет открытым документом.

По словам Неймана, кодекс будет состоять из трех блоков. «Первое – это декларативная часть, то, что мы считаем правильным, а что нет; этическая точка зрения на те или иные подходы к работе с информацией; разъяснение – на кого направлен этот рынок и, конечно, мы уделим внимание информационной безопасности. Вторая – регламентная часть, которая касается в том числе создания общественных институтов по тематике. И третье – это так называемая «белая книга», в которую войдет набор лучших практик компаний, зарекомендовавших себя на рынке с положительной стороны», – пояснил он.

Нейман отмечает, что ассоциация также работает над стратегией развития рынка больших данных, который, по оценке экспертов, может дать прирост к текущему ВВП от 1 до 3% к 2024 году.

Национальный проект «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет – свыше 1,5 трлн рублей.