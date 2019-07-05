Самолет ВВС США провел наблюдательный полет над Россией

Самолет ВВС США OC-135B произвел полет над Россией по международному Договору по открытому небу, об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Полет длился более 4,5 часов и проходил над районами Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской и Калужской областями, передает «Интерфакс».

Напомним, самолет ВВС США приземлился на подмосковный аэродром Кубинка во вторник.

В марте и апреле Россия также провела наблюдательные полеты над США.